جمعہ, ستمبر 26, 2025  
02 Rabi Al-Akhar 1447  
ڈیرہ اسماعیل خان میں منی بس خطرناک حادثے کا شکار، ایک ہی خاندان کے 11 افراد جاں بحق

ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ حادثہ منی بس کی بریک فیل ہونے کے باعث پیش آیا ہے
مظہر علی
اپ ڈیٹ 26 ستمبر 2025 12:53pm
پاکستان

ڈیرہ اسماعیل خان میں درازندہ کے مقام پر منی بس کو خطرناک حادثہ پیش آیا ہے۔

ذرائع کے مطابق دورانِ سفر اچانک منی بس کے بریک فیل ہوگئے جس کے باعث گاڑی الٹ گئی اور حادثے کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 11 افراد جاں بحق جبکہ دو زخمی ہو گئے ہیں۔ مجموعی طور پر جاں بحق افراد کی تعداد 13 بتائی گئی ہے۔

ذرائع نے بتایا ہے کہ منی ٹرک میں سوار خانہ بدوش خاندان بلوچستان کے علاقے خانوزئی سے ڈیرہ اسماعیل خان آ رہا تھا کہ بریک فیل ہو جانے کے باعث داناسر درازندہ کے مقام پر حادثے کا شکار ہوگیا۔

حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ون ون ٹو ٹو کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو فوری طبی امداد کے بعد اسپتال منتقل کردیا ہے۔ گاڑی میں ایک ہی خاندان کے افراد سوار تھے۔

زخمیوں میں 27 سالہ دریا خان، 10 سالہ یوسف اور 25 سالہ احمد شامل ہیں۔

ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق افراد میں پانچ خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔

