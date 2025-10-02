لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

جمعہ, اکتوبر 03, 2025  
09 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

برطانیہ میں کھانے پینے کی اشیاء کی ’بائے ون گیٹ ون فری‘ ڈیلز پر پابندی عائد، وجہ کیا ہے؟

یہ پابندی سپر مارکیٹوں، بڑی دکانوں اور آن لائن اسٹورز پر نافذ ہوگی
ویب ڈیسک
شائع 02 اکتوبر 2025 11:49pm
کاروبار

برطانیہ میں کھانے پینے کی اشیاء پر دی جانے والی ’بائے ون، گیٹ ون فری‘ ڈیلز پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔

عالمی میڈیا کے مطابق حکومت نے یہ اقدام موٹاپے پر قابو پانے اور خاص طور پر بچوں کو غیر صحت مند غذا کے نقصانات سے بچانے کے لیے اٹھایا ہے۔ اس فیصلے کے تحت غیر صحت مند کھانے پینے کی اشیاء پر ایک کے ساتھ ایک فری ڈیلز ختم کر دی گئی ہیں۔

حکام کے مطابق یہ پابندی سپر مارکیٹوں، بڑی دکانوں اور آن لائن اسٹورز پر نافذ ہوگی، جب کہ ریستوران اور کیفیز میں بعض مشروبات کی مفت ری فل آفرز پر بھی اس کا اطلاق ہوگا۔

AAJ News Whatsapp

اس حوالے سے برطانوی محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ یہ اقدام بچوں کو صحت مند اور خوشگوار زندگی دینے کی طرف ایک اہم قدم ہے، کیونکہ موٹاپا نہ صرف انہیں زندگی کی بہترین شروعات سے محروم کرتا ہے بلکہ طویل مدتی صحت کے مسائل کا بھی باعث بنتا ہے۔

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین