لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

ہفتہ, اکتوبر 11, 2025  
17 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

نوبل امن انعام کی معلومات لیک؟ ماریا مشاڈو کے نام پر آن لائن سٹے کے بعد تحقیقات شروع

سٹہ لگانے والوں نے بھاری منافع کمایا، بیٹنگ پلیٹ فارم کا نوبل کمیٹی پر طنز
ویب ڈیسک
شائع 11 اکتوبر 2025 01:52pm
دنیا
تصویر: اے ایف پی
تصویر: اے ایف پی

نوبل امن انعام کے منتظمین نے اس سال کے فیصلے سے متعلق معلومات کے ممکنہ لیک ہونے پر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔

نوبل کمیٹی کے مطابق انعام کے اعلان سے چند گھنٹے قبل آن لائن بیٹنگ پلیٹ فارم پر وینیزویلا کی اپوزیشن لیڈر ماریا کورینا مشاڈو کے حق میں شرط لگانے کی سرگرمیوں میں اچانک اضافہ دیکھنے میں آیا تھا۔

بلوم برگ کی رپورٹ کے مطابق، دنیا کی سب سے بڑی پریڈکشن مارکیٹ سمجھی جانے والی “پولی مارکیٹ” نامی ویب سائٹ پر ماریا کورینا مشاڈو کے جیتنے کے امکانات نوبل انعام کے اعلان سے چند گھنٹے قبل ہی 5 فیصد سے بڑھ کر 70 فیصد تک جا پہنچے۔

ماریا کورینا مچاڈو نے امن کا نوبیل انعام صدر ٹرمپ کے نام کر دیا

ناروے کے نوبل انسٹی ٹیوٹ کے ڈائریکٹر کرسٹیان برگ ہارپ ویکن نے تصدیق کرتے ہوئے کہا، ’ہم اس معاملے کو نہایت سنجیدگی سے لے رہے ہیں… لگتا ہے کہ ہم ایک ایسے مجرم کے نشانے پر آئے ہیں جو خفیہ معلومات سے مالی فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔‘

AAJ News Whatsapp

بلوم برگ کے مطابق ایک صارف، جس کا یوزر نیم ”dirtycup“ تھا، اس نے انعام کے اعلان سے محض چند گھنٹے پہلے 70 ہزار ڈالر کی شرط لگائی اور بعد ازاں تقریباً 30 ہزار ڈالر کا منافع حاصل کیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اس صارف نے اس ماہ ہی اکاؤنٹ کھولا تھا اور اس سے پہلے کسی بھی بیٹنگ میں حصہ نہیں لیا تھا۔

’نوبیل کمیٹی نے سیاست کو ترجیح دی‘، ٹرمپ کو امن انعام نہ ملنے پر وائٹ ہاؤس کا ردِعمل

ایک اور صارف ”6741“ نے بھی تقریباً 50 ہزار ڈالر کمائے۔ اس نے بھی انعام کے اعلان سے صرف 12 گھنٹے پہلے شرط لگانی شروع کی تھی، جب ماچادو کے جیتنے کے امکانات انتہائی کم تھے۔ تاہم، اس کے بعد دیگر صارفین نے بھی انہی امکانات پر شرطیں لگائیں جس سے انعام کے جیتنے کے امکانات تیزی سے بڑھ گئے۔

ان غیر معمولی شرطوں اور منافعوں نے اس شبہے کو جنم دیا ہے کہ شاید نوبل انعام کے نتائج خفیہ طور پر لیک کیے گئے ہوں۔ دوسری جانب “پولی مارکیٹ” نے تحقیقات کے اعلان پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم “ایکس” پر صرف ایک لفظی طنزیہ ردعمل دیا: ”Whoops“ (یعنی، اوہو!)۔

نوبل کمیٹی نے اس معاملے کی مکمل چھان بین کا اعلان کیا ہے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا کوئی اندرونی اطلاع واقعی بیٹنگ پلیٹ فارمز تک پہنچی تھی یا نہیں۔

Nobel Peace Prize

Nobel Prize 2025

Nobel Prize committee

maria corina machado

Nobel Peace Prize Controversy

Online Betting on Nobel Peace Price

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین