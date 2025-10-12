لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

اتوار, اکتوبر 12, 2025  
19 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

غزہ جنگ بندی برقرار، ملبہ ہٹانے کا کام شروع، امدادی ٹرک پہنچنا شروع ہوگئے

صرف غزہ شہر میں 41 ہزار سے زائد رہائشی عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہوچکی ہیں
ویب ڈیسک
اپ ڈیٹ 12 اکتوبر 2025 10:14pm
دنیا

غزہ میں اسرائیلی حملوں سے ہونے والی تباہی اور ملبے کے ڈھیروں کے درمیان ہزاروں کی تعداد میں بے گھر فلسطینی مسلسل تیسرے روز اپنے علاقوں کو لوٹ رہے ہیں۔ یہ وہی علاقے ہیں جو دو سال تک جاری رہنے والی اسرائیلی کارروائیوں کے نتیجے میں شدید نقصان کا شکار ہوا۔

ترکیہ کے خبر رساں ادارے ٹی آر ٹی ورلڈ کے مطابق ہزاروں بے گھر فلسطینی اپنی چند بچی کھچی اشیاء کے ساتھ واپس غزہ کی جانب لوٹ رہے ہیں۔ ہر طرف تباہی اور بربادی کے مناظر ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بلڈوزر تباہ شدہ عمارتوں کا ملبہ صاف کرنے میں مصروف ہیں تاکہ شہری اپنے گھروں کے باقی ماندہ حصوں تک رسائی حاصل کر سکیں۔

اقوام متحدہ کی تازہ فضائی تصاویر کے مطابق صرف غزہ شہر میں 41 ہزار سے زائد رہائشی یونٹس مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں جبکہ 80 لاکھ مکعب میٹر سے زائد ملبہ اب بھی صاف کیا جانا باقی ہے۔

AAJ News Whatsapp

رپورٹ کے مطابق رفح اور کریم ابو سالم کی سرحدی گزرگاہیں کھول دی گئی ہیں جس کے بعد خوراک، ایندھن اور ادویات سے لدے درجنوں ٹرک غزہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ معاہدے کے تحت روزانہ سیکڑوں امدادی ٹرکوں کی آمد متوقع ہے۔

شہریوں کی واپسی، مگر رہنے کو کچھ نہیں

عرب میڈیا کے مطابق مسلسل تیسرے دن ہزاروں بے گھر افراد شاہراہ الرشید اور صلاح الدین پر کم از کم 7 کلومیٹر پیدل سفر طے کر کے اپنے علاقوں کی جانب لوٹ رہے ہیں، تاہم ان میں سے اکثر کے پاس ایسا کوئی گھر باقی نہیں رہا جس میں وہ رہ سکیں۔ یہ وہی علاقے ہیں جو دو سالہ اسرائیلی کارروائیوں میں مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔

رپورٹ کے مطابق یہی وہ شاہراہیں ہیں جہاں اسرائیلی افواج نے شمال سے جنوب کی جانب ہجرت کرنے والے درجنوں فلسطینیوں پر حملے کیے، جنہیں انسانی حقوق کی تنظیموں نے ”نسل کشی کی جنگ“ کا حصہ قرار دیا ہے۔

Gaza ceasefire continues

debris removal begins

trucks loaded with aid

begin arriving

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین