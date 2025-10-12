کرم میں کوئلے کی کان بیٹھ گئی، 5 مزدور جاں بحق، 3 کی تلاش جاری
خیبرپختونخوا کے ضلع کرم میں کوئلے کی کان بیٹھ گئی، جس میں دب کر 5 مزدور جاں بحق ہوگئے جب کہ 3 تاحال لاپتہ ہیں۔
خیبرپختونخوا کے ضلع کرم کے علاقے یاستہ طورہ واڑی میں مزدور کوئلے کی کان میں کام میں مصروف تھے کہ اچانک کان کا ایک حصہ بیٹھ گیا، جس کے ملبے تلے 6 کان کن دب گئے جن میں سے ایک کو زندہ نکال لیا گیا جب کہ 5 مزدوروں کی موت کی تصدیق ہو گئی۔
3 مزدور تاحال لاپتہ ہیں، جن کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ جاں بحق ہونے والے تمام مزدوروں کا تعلق شانگلہ سے بتایا گیا ہے، جن میں تاج اللہ، زیورالرحمان، شوکت، ناز اللہ اور جان محمد شامل ہیں۔
حادثے کے بعد ریسکیو ٹیموں نے امدادی کارروائیاں شروع کر دیں، اب تک 2 لاشیں نکالی جا چکی ہیں جب کہ 3 مزدوروں کی تلاش کے لیے بھاری مشینری کی مدد سے کارروائیاں جاری ہیں۔
ابتدائی معلومات کے مطابق کان کے اندر زمین کھسکنے سے یہ حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں مزدور دب گئے۔ انتظامیہ نے جائے حادثہ کو گھیرے میں لے کر مزید نقصان سے بچنے کے لیے احتیاطی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔