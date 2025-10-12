لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

پیر, اکتوبر 13, 2025  
19 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

کرم میں کوئلے کی کان بیٹھ گئی، 5 مزدور جاں بحق، 3 کی تلاش جاری

حادثے کے وقت مزدور کام کررہے تھے، تمام کا تعلق شانگہ سے ہے جبکہ ایک کو زخمی حالت میں نکال لیا گیا
ویب ڈیسک
شائع 12 اکتوبر 2025 11:28pm
پاکستان

خیبرپختونخوا کے ضلع کرم میں کوئلے کی کان بیٹھ گئی، جس میں دب کر 5 مزدور جاں بحق ہوگئے جب کہ 3 تاحال لاپتہ ہیں۔

خیبرپختونخوا کے ضلع کرم کے علاقے یاستہ طورہ واڑی میں مزدور کوئلے کی کان میں کام میں مصروف تھے کہ اچانک کان کا ایک حصہ بیٹھ گیا، جس کے ملبے تلے 6 کان کن دب گئے جن میں سے ایک کو زندہ نکال لیا گیا جب کہ 5 مزدوروں کی موت کی تصدیق ہو گئی۔

3 مزدور تاحال لاپتہ ہیں، جن کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ جاں بحق ہونے والے تمام مزدوروں کا تعلق شانگلہ سے بتایا گیا ہے، جن میں تاج اللہ، زیورالرحمان، شوکت، ناز اللہ اور جان محمد شامل ہیں۔

AAJ News Whatsapp

حادثے کے بعد ریسکیو ٹیموں نے امدادی کارروائیاں شروع کر دیں، اب تک 2 لاشیں نکالی جا چکی ہیں جب کہ 3 مزدوروں کی تلاش کے لیے بھاری مشینری کی مدد سے کارروائیاں جاری ہیں۔

ابتدائی معلومات کے مطابق کان کے اندر زمین کھسکنے سے یہ حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں مزدور دب گئے۔ انتظامیہ نے جائے حادثہ کو گھیرے میں لے کر مزید نقصان سے بچنے کے لیے احتیاطی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔

خیبر پختونخوا

coal mine

Kurram

Kurram district

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین