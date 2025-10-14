لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

منگل, اکتوبر 14, 2025  
20 Rabi Al-Akhar 1447  
Monsoon 2025

10AM Aaj News Headlines: Gold Prices Surge Significantly, Why Gold Is Expensive - Pakistan news

10AM Aaj News Headlines: Gold Prices Surge Significantly, Why Gold Is Expensive - Pakistan news
Published 14 Oct, 2025 10:30am
ویڈیوز
10AM Aaj News Headlines: Gold Prices Surge Significantly, Why Gold Is Expensive - Pakistan news
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین