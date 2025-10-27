لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

پیر, اکتوبر 27, 2025  
04 Jumada Al-Awwal 1447  
Monsoon 2025

Pakistan Launches “INSPIRE” Semiconductor Project | Chip Design Training | Tech Jobs | Aaj Digital

Pakistan Launches “INSPIRE” Semiconductor Project | Chip Design Training | Tech Jobs | Aaj Digital
Published 27 Oct, 2025 01:00am
ویڈیوز
Pakistan Launches “INSPIRE” Semiconductor Project | Chip Design Training | Tech Jobs | Aaj Digital
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین