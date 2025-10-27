لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

پیر, اکتوبر 27, 2025  
04 Jumada Al-Awwal 1447  
Monsoon 2025

اسرائیل مخالف خطاب، امریکا نے بیچ تقریب میں برطانوی کمنٹیٹر کو حراست میں لے لیا

ویزا منسوخ، امریکا سے بے دخل کیے جانے کا امکان
ویب ڈیسک
شائع 27 اکتوبر 2025 11:00am
دنیا

امریکی امیگریشن حکام نے برطانوی تجزیہ کار اور مبصر سامی حمدی کو ملک میں تقریری دورے کے دوران حراست میں لے لیا، حمدی کا ویزا منسوخ کر دیا گیا اور کہا کہ انہیں امریکا سے نکال دیا جائے گا۔

ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ترجمان ٹریشیا میکلاگلن نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ ”صدر ٹرمپ کے تحت، وہ لوگ جو دہشت گردی کی حمایت کرتے ہیں اور امریکی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، انہیں کام یا دورہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔“

حمدی نے ہفتہ کو کیلی فورنیا کے شہر سکرامنٹو میں کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز (کیئر) کے ایک گالا میں خطاب کیا تھا اور اتوار کو فلوریڈا میں ایک پروگرام میں شرکت کرنا تھی۔ کیئر کے مطابق انہیں سان فرانسسکو بین الاقوامی ہوائی اڈے پر حراست میں لیا گیا۔

AAJ News Whatsapp

کونسرویٹو حلقوں نے ٹرمپ انتظامیہ سے حمدی کو ملک سے نکالنے کا مطالبہ کیا تھا۔ کیئر نے حمدی کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں اسرائیلی حکومت پر تنقید کرنے کے باعث گرفتار کیا گیا ہے۔

کیئر کے ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈورڈ احمد مچل نے بتایا کہ حمدی نے پہلے بھی اسلامی جنگجوؤں کی حمایت سے انکار کیا ہے، اور تنظیم کے وکلاء اتوار تک ان سے رابطہ کرنے میں ناکام رہے۔

کیئر نے بیان میں کہا ”ایک برطانوی مسلم صحافی اور سیاسی مبصر کو اسرائیلی حکومت کی نسل کشی پر تنقید کرنے پر امریکا میں گرفتار کرنا آزادی اظہار رائے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔“

کونسرویٹو سرگرم کارکن لورا لومر نے اتوار کو حمدی کی گرفتاری میں اپنا کردار تسلیم کیا۔

امریکا میں ٹرمپ انتظامیہ نے جنوری سے امیگریشن پر سخت اقدامات کیے ہیں، جن میں سوشل میڈیا کی جانچ، ویزا منسوخی اور فلسطینیوں کی حمایت کرنے والے طلباء اور گرین کارڈ ہولڈرز کی ملک بدری شامل ہے۔

US detains

British commentator

Hamdi in

middle of national

speaking tour

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین