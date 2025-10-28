Aaj News

ماہرہ خان نے فیس سرجری کی افواہوں کا ملبہ میک اپ آرٹسٹ پر ڈال دیا

ماہرہ خان نے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو کے ذریعے ان افواہوں کا جواب دیا۔
شائع 28 اکتوبر 2025 12:22pm
مشہور پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان نے لاہور میں ایک ایونٹ کے دوران اپنی شکل میں تبدیلی کے حوالے سے پھیلائی جانے والی افواہوں کی سختی سے تردید کرتے ہوئے اسے میک اپ آرٹسٹ کے تجربے کی ناکامی قرار دے دیا۔

حال ہی میں لاہور میں نیلوفر کی پروموشن کے دوران ماہرہ خان کی شکل میں تبدیلی کے باعث افواہیں پھیل گئیں۔ کئی شائقین نے قیاس کیا کہ ماہرہ نے ابرو لفٹ، ہونٹ بھرائی، چک بڑھانے یا بوٹاکس کروایا ہے۔

ماہرہ خان نے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو کے ذریعے ان افواہوں کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا، ’میں حال ہی میں لاہور سے واپس آئی ہوں اور سن رہی ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ابرو لفٹ کروائی ہے۔ کیا میں آپ کو اپنی ابرو لفٹ کرنے کی مہارت دکھاؤں؟‘

ویڈیو میں ماہرہ نے ہنس کر وہی ابرو لفٹ دکھائی جو ان کے نیلوفر کے پروموشن کے دوران وائرل ویڈیوز میں نظر آئی تھی۔

ماہرہ نے ایک صارف کے تبصرے کا جواب دیتے ہوئے وضاحت کی کہ یہ سب میک اپ کے ایک تجربے کی ناکامی کی وجہ سے ہوا تھا، کوئی سرجری یا فیس لفٹ اس کی وجہ نہیں تھی۔ انہوں نے لکھا، ’محبت کا شکریہ، لیکن میں ابھی فیس لفٹ کیوں کروں؟ میرے میک اپ آرٹسٹ نے دو حصوں میں ہیر لفٹ کی تاکہ اسنیچڈ لک آئے اور یہ صحیح نہیں ہوئی۔ خیر… سبق سیکھ لیا ہے۔‘

بعد میں جس صارف نے تنقید کی تھی، اس نے معذرت بھی کی۔ ماہرہ خان کی اس وضاحت نے شائقین کے ذہن سے افواہیں دور کر دی ہیں اور ان کے نکھرے ہوئے انداز کی اصل حقیقت واضح کر دی ہے۔

