اداکارہ میرا کا خلیل الرحمان قمر کے ساتھ بڑا اعلان
پاکستان کی فلمی دنیا کے دو بڑے نام اداکارہ میرا اور خلیل الرحمان قمر اب نئے دھماکے دار منصوبے کے لیے ایک ساتھ آ رہے ہیں۔
اداکارہ میرا جی نے حال ہی میں ایک ٹی وی پروگرام میں بطور مہمان شرکت کی جہاں انہوں نے اپنی زندگی اور کیریئر کے نئے رخ کے بارے میں کھل کر بات کی۔
میرا نے اس موقع پر اعلان کیا کہ وہ مشہور ڈرامہ نگار اور فلم ساز خلیل الرحمان قمر کے ساتھ کام کرنے جا رہی ہیں۔
میرا گزشتہ تین دہائیوں سے پاکستانی فلم انڈسٹری پر راج کر رہی ہیں اور انہوں نے ملک کے تقریباً تمام بڑے ستاروں کے ساتھ سینکڑوں فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے ہیں۔
نہ صرف اپنے ملک بلکہ وہ بیرون ملک بھی کام کرکے اپنی پہچان بناچکی ہیں، تاہم اب وہ صرف ایک اداکارہ نہیں رہی ہیں اور ایک پروڈیوسر کے طور پر بھی سامنے آئی ہیں۔
میرا کا اپنا پروڈکشن ہاؤس ریڈ لپ اسٹک پروڈکشن کے نام سے کام کر رہا ہے جس کے تحت وہ نئے اور منفرد پروجیکٹس پر توجہ دے رہی ہیں۔ ان کی آنے والی فلم ’سائیکو‘ کے پہلے ہی فلمی دنیا میں کافی چرچے ہورہے ہیں اور اسے ان کے کیریئر کا ایک اہم موڑ قرار دیا جا رہا ہے۔
دوسری جانب خلیل الرحمان قمر پاکستان کے وہ مایہ ناز رائٹر ہیں جن کا ہر پروجیکٹ کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے۔ وہ اب تک کئی بڑے ناموں کے ساتھ مل کر ہٹ فلمیں اور ڈرامے دے چکے ہیں لیکن اب وہ اپنی تحریروں کا دائرہ وسیع کر رہے ہیں۔ خلیل الرحمان میرا کے پروڈکشن بینر کے ساتھ بھی کام کرنے جا رہے ہیں۔
میرا نے حاضرین کی جانب سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں بتایا کہ خلیل الرحمان قمر ان کے پروڈکشن ہاؤس کے لیے نہ صرف ایک فلم لکھ رہے ہیں بلکہ وہ ایک ڈرامہ سیریل پر بھی کام کر رہے ہیں۔
اس ڈرامے کے بارے میں میرا کا کہنا تھا کہ خلیل صاحب میرے لیے ایک ڈرامہ لکھ رہے ہیں جو تیس اقساط پر مبنی ہوگا اور اس پر کام کا آغاز ہو چکا ہے۔
میرا نے مزید بتایا کہ خلیل الرحمان قمر ان کے پروڈکشن ہاؤس کے لیے ایک نئی فلم کی کہانی بھی تحریر کر رہے ہیں۔
میرا نے کہا کہ، ’اس کے علاوہ بھی اگر کچھ اور اچھے ڈائریکٹر اور چینل کا ساتھ ملا اور اچھا اسکرپٹ ہوا تو میں ضرور کام کروں گی۔‘
ٹی وی پر کام کے حوالے سے میرا کا کہنا ہے کہ یہ ان کے لیے ایک نیا تجربہ ہوگا کیونکہ وہ ایک طویل عرصے بعد ٹی وی اسکرین پر کسی بڑے ڈرامے کا حصہ بنیں گی۔
اس اشتراک کو انڈسٹری میں بہت اہمیت دی جا رہی ہے، کیونکہ ایک طرف میرا کا برسوں کا تجربہ ہے اور دوسری طرف خلیل الرحمان قمر کی جاندار تحریر، جس سے شائقین کو کچھ نیا اور دلچسپ دیکھنے کو ملنے کی امید ہے۔
فی الحال اس ڈرامے اور فلم کی مزید تفصیلات کو پوشیدہ رکھا گیا ہے لیکن میرا جی کے اس اعلان نے ان کے چاہنے والوں میں تجسس پیدا کر دیا ہے۔