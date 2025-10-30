Aaj News

مالٹا میں چھٹیاں منانے والے برٹش پاکستانی باپ بیٹا سمندر میں ڈوب کر جاں بحق

لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، تعلق اسلام آباد سے ہے
شائع 30 اکتوبر 2025 08:58am
مالٹا میں چھٹیاں منانے والے برٹش پاکستانی باپ اور بیٹا افسوسناک حادثے میں سمندر میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔

مالٹا ٹائمز کے مطابق اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے راجا قدوس بنارس اپنے اہلِ خانہ کے ہمراہ مالٹا میں چھٹیاں گزارنے گئے تھے۔ وہ اپنے کمسن بیٹے کے ساتھ ساحلِ سمندر پر نہا رہے تھے کہ اچانک تیز لہروں نے بیٹے کو بہا لیا۔

بیٹے کو بچانے کے لیے راجا قدوس بنارس فوراً سمندر میں کود گئے، تاہم وہ خود بھی پانی کے زور دار بہاؤ کی نذر ہو گئے۔

مقامی ریسکیو ٹیموں نے اطلاع ملنے پر سرچ آپریشن کیا اور کچھ دیر بعد دونوں کی لاشوں کو سمندر سے نکال کر اسپتال منتقل کر دیا۔

پولیس کے مطابق ابتدائی شواہد سے ظاہر ہوتا ہے کہ واقعہ محض ایک افسوسناک حادثہ تھا۔ اہلِ خانہ نے پاکستانی ہائی کمیشن سے لاشوں کی وطن منتقلی میں معاونت کی درخواست کی ہے۔

حادثے کی خبر سامنے آتے ہی اسلام آباد میں مرحومین کے عزیز و اقارب غم سے نڈھال ہیں۔

