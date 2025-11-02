خواتین! پلاسٹک کے ڈبے صرف ایک دفعہ استعمال کے لیے ہیں: ماہرین
اکثر ہم یہ بات نظرانداز کر دیتے ہیں کہ جو پلاسٹک کے برتن یا ڈبے ہم کھانے پینے کی چیزیں رکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہ دراصل صرف ایک بار کے استعمال کے لیے بنائے جاتے ہیں اور انہیں استعمال کے فوراً بعد ضائع کر دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔
اسی حوالے سے ڈاکٹر آرتی بھنڈاری نے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے۔ ویڈیو میں انہوں نے بتایا کہ دیوالی کے موقع پر انہیں مٹھائی ملی، مگر وہ پلاسٹک کے ڈبوں میں پیک تھی۔
ڈاکٹر آرتی نے کنٹینر کی پچھلی جانب موجود لیبل دکھاتے ہوئے بتایا کہ اس پر صاف لکھا ہے کہ یہ صرف ایک بار استعمال کے لیے ہے۔
انہوں نے یہ بھی وضاحت کی کہ پانی کی بوتل پر لکھی ایکسپائری ڈیٹ دراصل پانی کی نہیں بلکہ بوتل کی ہوتی ہے۔ اگر اسے طویل عرصے تک استعمال کیا جائے تو پلاسٹک کے ذرات پانی یا خوراک میں شامل ہو سکتے ہیں، جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔
انہوں نے زور دیا کہ ہمیں روزمرہ زندگی میں اور خاص طور پر تہواروں کے دوران پلاسٹک کے بجائے ماحول دوست متبادل اپنانے چاہئیں تاکہ ہماری صحت اور زمین دونوں محفوظ رہ سکیں۔
ماہرین کے مطابق، کھانے پیک کرنے کے لیے کئی محفوظ اور پائیدار آپشنز دستیاب ہیں.
کاغذی ڈبے یا ری سائیکل شدہ کارڈ بورڈ ٹرے
یہ بایوڈیگریڈیبل ہونے کے ساتھ خوبصورت بھی دکھتے ہیں اور مٹھائیاں، بسکٹس یا خشک اسنیکس پیک کرنے کے لیے بہترین، مضبوط اور ماحول دوست انتخاب ہیں۔ انہیں سادہ رکھ کر یا ربن اور کارڈ سے سجا کر مزید خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔
بی ویکس ریپ یا سیلیکون کور
بی ویکس ریپ یا سیلیکون کور گریوی یا بچا ہوا کھانا دینے کے لیے بہترین ہیں کیونکہ یہ پلاسٹک کے دوبارہ استعمال کے خطرات کو ختم کرتے ہیں۔
شیشے کے جار یا دھات کے ڈبے
شیشے کے جار یا دھات کے ڈبے مٹھائیاں، خشک میوہ جات یا مصالحے رکھنے کے لیے بہترین ہیں، کیونکہ انہیں بار بار استعمال کیا جا سکتا ہے اور بعد میں مصالحے یا اچار رکھنے کے کام آ سکتے ہیں۔ یہ تحفے کو خوبصورتی اور پائیداری دونوں کا امتزاج دیتے ہیں۔
کپڑے کی تھیلیاں یا فیبرک ریپ
چاکلیٹ یا چھوٹی مٹھائیاں لپیٹنے کے لیے کپڑے کی تھیلیاں خوبصورت اور ماحول دوست انتخاب ہیں۔ یہ بآسانی دوبارہ استعمال ہو سکتی ہیں اور تحفے کو ایک دلکش اور زیرو ویسٹ انداز دیتی ہیں۔
مٹی یا سیرامک کے برتن
مٹی اور سیرامک کے برتن گھر کی بنی مٹھائیاں دینے کا روایتی مگر اسٹائلش طریقہ ہیں۔ یہ محفوظ، دوبارہ قابلِ استعمال اور سجاوٹ کے طور پر دیرپا یادگار بھی ثابت ہوتے ہیں۔
اگلی بار جب آپ کسی کو مٹھائی یا کھانا دیں تو ایسا کریں کہ تحفہ بھی یادگار ہو اور ماحول بھی محفوظ۔