طوفان کالماگی نے فلپائن اور ویتنام میں تباہی مچادی، 188 افراد ہلاک
طوفان کالماگی کے شدید بارش اور تیز ہواؤں نے ویتنام کے ساحلی علاقوں میں تباہی مچادی، جس کے نتیجے میں کم از کم ایک شخص ہلاک ہوا۔ طوفان نے پہلے فلپائن میں 188 سے زائد افراد کی جانیں لے لیں اور وسیع پیمانے پر نقصان پہنچایا۔
رائٹرز کے مطابق طوفان کالماگی جمعرات کی رات ویتنام کے وسطی علاقے میں داخل ہوا، جس نے درخت اکھاڑ دیے، گھروں کو نقصان پہنچایا اور بجلی کی فراہمی متاثر کی۔ طوفان کے اندرون ملک بڑھتے ہی شدت کم ہوئی، لیکن حکام نے خبردار کیا ہے کہ تھانہ ہوآ سے کوانگ چی تک کے مرکزی صوبوں میں 200 ملی میٹر تک بارش جاری رہ سکتی ہے۔
ویتنام میں سرکاری ہلاکت کی تعداد ابھی تک جاری نہیں کی گئی، تاہم ویتنام نیوز ایجنسی نے دک لاک صوبے میں ایک شخص کی ہلاکت کی اطلاع دی، جو ایک گرنے والے گھر میں دب گیا۔
سوشل میڈیا پر تصاویر اور ویڈیوز میں چھتیں اڑتی ہوئی، گھروں میں پانی بھرنے اور سڑکوں پر گرے ہوئے درخت اور ملبہ دکھایا گیا۔
حکومت نے 268,000 سے زائد فوجی کو تلاش و بچاؤ کے کاموں کے لیے تعینات کیا اور خبردار کیا کہ کم بلندی والے علاقے، خاص طور پر وسطی پہاڑی علاقوں میں ممکنہ سیلاب سے زراعت متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ علاقے ویتنام کے اہم کافی کی فصلوں کے لیے جانے جاتے ہیں۔
فلپائن میں، حکام نے بتایا کہ 135 افراد لاپتا ہیں جبکہ 96 زخمی ہوئے ہیں۔ فلپائن کے سول ایوی ایشن ریگولیٹر نے ملک کے تمام ایئرپورٹس اور متعلقہ زونز کو اعلی الرٹ پر رکھا ہے، کیونکہ اس ہفتے آخر میں ایک اور طوفان کے اثرات متوقع ہیں۔
ماہرین کے مطابق کالماگی جنوبی چین کے سمندر میں اس سال بننے والا 13 واں طوفان ہے۔ ویتنام اور فلپائن کی جغرافیائی پوزیشن انہیں پیسیفک طوفانی پٹی پر واقع کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہر سال طوفانوں اور شدید موسمی حالات سے نقصان اور ہلاکتیں معمول کا حصہ ہیں۔