دبئی ایئر شو کا آغاز
دبئی ایئر شو 2025 کا آج باقائدہ آغاز دبئی ورلڈ سینٹرل میں ہو گیا ہے اور یہ ایونٹ 21 نومبر تک جاری رہے گا۔ دنیا کی 1500 مختلف کمپنیاں، طیاروں کے فلائنگ و اسٹیٹک ڈسپلے اور عالمی ماہرین ایونٹ میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس ایونٹ میں تجارتی و عسکری طیاروں، جدید ڈرونز، ایڈوانسڈ ایئر موبلٹی، اور اسپیس ٹیکنالوجیز کی نمائش کے ساتھ ای وی ٹی او ایل فلائنگ ڈسپلے اور خصوصی نائٹ ایونٹس بھی شامل ہیں۔ یوتھ سرکلز، ویلنس زونز اور پائیداری پر توجہ کے ذریعے یہ شو متحدہ عرب امارات کی عالمی ایوی ایشن جدت میں اہم حیثیت کو اجاگر کرتا ہے۔
