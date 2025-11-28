کپِل شرما کے کیفے پر فائرنگ کرنے والا گینگسٹر گرفتار
بھارتی معروف کامیڈین کپِل شرما کے کینیڈا میں قائم ریسٹورنٹ پر فائرنگ کی سازش رچنے کے الزام میں خطرناک گینگسٹر بَندھو مان سنگھ کو گرفتار کرلیا ہے۔
بھارتی میڈیا کے مطابق دہلی پولیس کے مطابق ملزم کا تعلق گولڈی ڈھلّوں گینگ سے ہے اور اس کے خلاف مختلف سنگین نوعیت کے مقدمات پہلے سے درج ہیں۔
کپِل شرما کے کینیڈا میں واقع ’کیپس کیفے‘ پر پہلی مرتبہ جولائی اور دوسری بار اگست میں فائرنگ کی گئی تھی، جبکہ دیوالی سے قبل تیسری مرتبہ بھی کیفے کو نشانہ بنایا گیا۔
پولیس کے مطابق پہلی دو وارداتوں کی ذمہ داری لارنس بشنوئی گینگ نے قبول کی تھی، جب کہ تازہ حملے کی ذمہ داری بھی اسی گینگ نے لی ہے۔ یہ گروہ بالی ووڈ شخصیات کو دھمکانے کے لیے بدنام ہے۔
اس سے قبل کینیڈا حکام نے کیفے پر فائرنگ میں ملوث تین ملزمان کی ملک بدری کے احکامات جاری کیے تھے۔ تینوں کے روابط بھارتی ریاست پنجاب سے جڑے پائے گئے۔
کینیڈا بارڈر سروسز ایجنسی (سی بی ایس اے) نے برٹش کولمبیا میں پنجابی نژاد کاروباری شخصیات کو ڈرا دھمکا کر رقم بٹورنے کے ایک گھناؤنے ریکٹ کی تحقیقات کے بعد ان تین بھارتی شہریوں کو ڈی پورٹ کیا تھا۔