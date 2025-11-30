امریکا میں بم بنانے کا دعویٰ کرنے والا افغان شہری گرفتار

آپریشن الائیز ویلکم کے تحت امریکا لایا گیا تھا اور سال 2022 میں اسے گرین کارڈ دیا گیا تھا، رپورٹ
ویب ڈیسک
اپ ڈیٹ 30 نومبر 2025 09:16am
دنیا

امریکی ریاست ٹیکساس میں بم بنانے کا دعویٰ کرنے والے افغان شہری کو گرفتار کرلیا گیا ہے۔

ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کی معاون سیکریٹری ٹریشا میک لافلِن کے مطابق ایک افغان شہری کو حراست میں لیا گیا ہے جس کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔

حکام کے مطابق گرفتار شخص کا نام محمد داؤد بتایا گیا ہے۔ یہ بھی آپریشن الائیز ویلکم کے تحت امریکا لایا گیا تھا اور سال 2022 میں اسے گرین کارڈ دیا گیا تھا۔

واشنگٹن فائرنگ میں ملوث افغان شہری سی آئی اے کا سابق ایجنٹ نکلا

سیکریٹری ٹریشا میک لافلِن کے مطابق گرفتار شخص نے ایک ٹک ٹاک ویڈیو پوسٹ کی تھی جس میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایک بم بنا رہا ہے اور وہ فورٹ ورتھ شہر کو نشانہ بنائےگا۔

سیکریٹری ٹریشا میک لافلِن نے ہفتے کے روز اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں بتایا کہ محمد داؤد الکو زئی کی گرفتاری منگل کے روز عمل میں آئی۔

AAJ News Whatsapp

عدالتی ریکارڈ کے مطابق محمد داؤد کو ریاستی دہشت گردی کے الزامات کے تحت حراست میں لیا گیا ہے اور اسے ٹیکساس کے كاؤنٹی ٹیرنٹ کے کریکشنز سینٹر میں رکھا گیا ہے۔

وائٹ ہاؤس فائرنگ: ٹرمپ کا غریب ممالک پر امریکا کے دروازے بند کرنے کا اعلان

محمد داؤد کی گرفتاری ایک ایسے وقت ہوئی جب چند روز قبل واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے قریب 29 سالہ افغان حملہ آور رحمان اللہ لکانوال پر نیشنل گارڈ کے دو اہلکاروں کو گولی مارنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔

فائرنگ کے نتیجے میں ایک خاتون اہلکار سارہ بیکاسٹروم، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئیں تھیں جبکہ دوسرا اہلکار زخمی بتایا گیا تھا۔

امریکی حکام کا کہنا ہے کہ دونوں واقعات کے بعد سکیورٹی ادارے مہاجرین خاص طور پر افغان شہریوں کی اسکریننگ اور آن لائن سرگرمیوں کی نگرانی مزید سخت کر رہے ہیں۔

TikTok

Texas

Arrested

AFGHAN NATIONAL

Homeland Security

bombing plan

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین