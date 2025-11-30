ضلع کرم میں پولیس چیک پوسٹ پر حملہ، 2 اہلکار شہید، جوابی کارروائی میں 4 دہشت گرد ہلاک
خیبرپختونخوا کے ضلع کرم کے علاقے سنٹرل کرم میں چنارک پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار شہید ہوگئے جب کہ پولیس کی جوابی کارروائی میں 4 دہشت گرد ہلاک اور 6 زخمی ہوگئے۔
ذرائع کے مطابق سنٹرل کرم میں چنارک پولیس پوسٹ پر دہشت گردوں نے اچانک حملہ کیا، حملے کے دوران پولیس اور حملہ آوروں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا تاہم فائرنگ کے نتیجے میں کرم پولیس کے 2 اہلکار شہید ہوگئے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ پولیس کی فوری اور مؤثر جوابی کارروائی میں 4 دہشت گرد مارے گئے جب کہ 6 زخمی ہوگئے۔ واقعے کے بعد علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور مزید تفصیلات جمع کی جا رہی ہیں۔
محسن نقوی کا پولیس کو خراج عقیدت
دوسری جانب وزیر داخلہ محسن نقوی نے 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے پر پولیس کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ بہادر پولیس اہلکاروں نے بروقت کارروائی کرکے فتنہ الخوارج کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا۔
محسن نقوی نے دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جامِ شہادت نوش کرنے والے 2 پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا اور شہدا کے لواحقین سے دلی ہمدردی و اظہار تعزیت کیا۔
انہوں نے مزید کہا کہ شہید پولیس اہلکاروں کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں،پولیس اہلکاروں کی بہادری پر فخر ہے۔