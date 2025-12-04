Afghan Trade Hit by Border Closure, Pakistan Unaffected - Tauqeer Ul Haq - Aaj Pakistan

Afghan Trade Hit by Border Closure, Pakistan Unaffected - Tauqeer Ul Haq - Aaj Pakistan
Published 04 Dec, 2025 12:30pm
ویڈیوز
Afghan Trade Hit by Border Closure, Pakistan Unaffected - Tauqeer Ul Haq - Aaj Pakistan
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین