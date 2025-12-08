PTMA Transport Strike | Complete Vehicle Halt | Asmat Niazi Issues Warning - Aaj Pakistan News

PTMA Transport Strike | Complete Vehicle Halt | Asmat Niazi Issues Warning - Aaj Pakistan News
Published 08 Dec, 2025 12:00pm
ویڈیوز
PTMA Transport Strike | Complete Vehicle Halt | Asmat Niazi Issues Warning - Aaj Pakistan News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین