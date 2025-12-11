’ٹیکن‘ اسٹار ارسلان ایش کے یہاں بیٹے کی پیدائش
پاکستان کے ای اسپورٹس آئیکون اور عالمی شہرت یافتہ ٹیکن اسٹار کھلاڑی ارسلان صدیق عرف ارسلان ایش کے گھر پہلے بیٹے کی ولادت ہوئی ہے۔
انہوں نے یہ خوشی کی خبر اپنے مداحوں کے ساتھ انسٹاگرام پر شیئر کی ہے۔
پوسٹ میں اپنی اہلیہ کے ہاتھ اور نومولود بچے محمد ایان کے ہاتھ کی تصویر کے ساتھ کیپشن میں شکر اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ الحمداللہ وہ ایک بیٹے سے نوازے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اب ہماری فیملی مکمل محسوس ہو رہی ہے۔
ارسلان ایش دنیا کے عظیم ترین ٹیکن کھلاڑیوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ٹیکن ایک مقبول فائٹنگ ویڈیو گیم سیریز ہے جس میں کھلاڑی مختلف کرداروں کے ساتھ مارشل آرٹس کی تکنیکیں استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ 1994 میں شروع ہونے والی یہ سیریز آج دنیا بھر کے بڑے ای اسپورٹس مقابلوں خاص طور پر ایوولوشن چیمپئن سیریز (EVO) اور ٹورنامنٹ کا اہم حصہ بن چکی ہے۔
ارسلان ایش نے بچپن میں گیمنگ آرکیڈز سے کھیل کا آغاز کیا اور پھر دنیا بھر کے بڑے مقابلوں میں فتح حاصل کی۔ اگست 2025 میں انہوں نے لاس ویگاس میں اپنا چھٹا ایوو کراؤن حاصل کیا۔