2025 میں اولاد پانے والے بولی وُڈ کے خوش نصیب ستارے
بولی وڈ میں 2025 کا سال خوشیوں اور مسرتوں کی نوید لے کر آیا، جب کئی مشہور سلیبریٹیز نے اپنی زندگی کے نئے اور خوشگوار سفر کا آغاز کیا اور والدین بننے کی خوشی بھی حاصل کی۔
کترینہ کیف اور وکی کوشل سے لے کر کیارا اڈوانی اور سدھارتھ ماہوترا تک، یہ سال بولی وڈ کے کئی مشہور جوڑوں کے لیے یادگار رہا، جنہوں نے والدین بننے کی خوشیاں مداحوں کے ساتھ شیئر کیں۔
آتھیا شیٹی اور کے ایل راہول
بولی ووڈ کے مشہور اداکار سنیل شیٹی کی صاحبزادی آتھیا شیٹی اور کرکٹر کے ایل راہول 24 مارچ کو بیٹی کے والدین بنے۔ اس خوشی کی خبر دونوں نے ایک سادہ پوسٹ کے ذریعے شیئر کی: ”ہمیں بیٹی کی نعمت ملی ہے۔“
بعد میں انہوں نے اپنی بیٹی کا نام ”ایوارہ“ رکھا اور ایک دل کو چھو لینے والے پیغام کے ساتھ اس کی تصویر شیئر کی: ”ہماری بیٹی، ہماری سب کچھ۔ ایوارہ - خدا کا تحفہ۔“
کیارا اڈوانی اور سدھارتھ ملہوترا
15 جولائی کو کیارا اڈوانی اور سدھارتھ ملہوترا کے گھربیٹی کی پیدائش ہوئی۔ جوڑے نے ایک دل کو چھو لینے والی پوسٹ شیئر کی: ”ہمارے دل بھر گئے ہیں اور ہماری دنیا ہمیشہ کے لیے بدل گئی ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمیں بیٹی کی نعمت ملی۔“ انہوں نے اپنی بیٹی کا نام ”سارہ“ رکھا اور اس کا ایک خوبصورت عکس بھی شیئر کیا۔
پرینیتی چوپڑا راگھو چڈھا
اکتوبر کے مہینے میں، پرینیتی چوپڑا اور سیاست دان راگھو چڈھا نے ایک پوسٹ میں اپنے بیٹے کی پیدائش کا اعلان کیا۔ ان کی پوسٹ میں لکھا تھا: ”ہمیں اپنی زندگی میں پہلی بار یہ احساس ہوا کہ ہم سب کچھ رکھتے ہیں۔“ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ’نیئر‘ رکھا۔
ارباز خان اور شورا خان
اسی ماہ 5 اکتوبر کو ارباز خان اور شورا خان بھی ایک بیٹی کے والدین بن گئے۔ انہوں نے ایک دلکش تصویر کے ساتھ اپنی بیٹی کی پیدائش کی خبر شیئر کی اور لکھا: ”سب سے چھوٹے ہاتھ اور پاؤں، لیکن ہمارے دل کا سب سے بڑا حصہ، سپارا خان۔“
ہم ایک دوسرے کے بال کھینچنا چاہتے تھے، سوناکشی سنہا کا انکشاف
کترینہ کیف اور وکی کوشل
7 نومبر کو کترینہ کیف اور وکی کوشل نے اپنے بیٹے کی آمد کا اعلان کیا۔ دونوں نے ایک محبت بھری پوسٹ شیئر کی، جس میں لکھا تھا: ”ہمارا خوشی کا پل آ گیا، بے حد محبت اور شکرگزاری کے ساتھ ہم اپنے بیٹے کا استقبال کرتے ہیں۔“
راجکمار راؤ اور پترلیکھا
نومبر کا مہینہ مزید خوشیوں کا حامل تھا۔ 7 نومبر کو کترینہ اور وکی کے بعد، راجکمار راؤ اور پترلیکھا نے بھی اپنی بیٹی کی پیدائش کا اعلان کیا۔ اس دن ان کی شادی کی سالگرہ بھی تھی۔ دونوں نے اپنے مداحوں کو خوشخبری دیتے ہوئے لکھا: ”ہمیں بے حد خوشی ہے کہ خدا نے ہمیں بیٹی کی نعمت عطا کی۔“