تیز دھوپ سے آ کر فوراً اے سی میں جانا کتنا خطرناک ہے؟
شدید گرمی میں جلتے ہوئے دن کے بعد ٹھنڈے اے سی کمرے میں داخل ہونا ہمیں فوراً سکون کا احساس تو دیتا ہے، مگر یہی لمحہ جسم کے لیے ایک آزمائش بھی بن سکتا ہے۔ ماہرینِ صحت کے مطابق یہ اچانک تبدیلی صرف ظاہری راحت نہیں بلکہ جسم کے اندرونی نظام کے لیے ایک جھٹکا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔
انسانی جسم ایک متوازن نظام کے تحت کام کرتا ہے۔ گرمی میں یہ پسینہ بہا کر اور خون کی نالیوں کو پھیلا کر خود کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ لیکن جیسے ہی کوئی شخص یکدم ٹھنڈی فضا میں داخل ہوتا ہے، یہ نظام الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات سر درد، گلے کی خراش یا سانس میں دقت جیسے مسائل سامنے آتے ہیں۔ یہ علامات وقتی محسوس ہوتی ہیں مگر ان کے پیچھے جسم کی اندرونی کشمکش چھپی ہوتی ہے۔
ماہرین اس صورتِ حال کو ایک طرح کے ”حرارتی جھٹکے“ سے تعبیر کرتے ہیں۔ جسم جو ابھی گرمی کے مطابق ڈھل رہا ہوتا ہے، اچانک سرد ماحول میں خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس دوران اس کا قدرتی توازن متاثر ہوتا ہے، اور یہی بے ترتیبی تکلیف کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔
اسی لیے ڈاکٹر ایک سادہ مگر اہم مشورہ دیتے ہیں کہ گرمی سے آ کر فوراً اے سی میں نہ جائیں۔ چند لمحے کسی سایہ دار یا نسبتاً ٹھنڈی جگہ پر گزارنا جسم کو اس تبدیلی کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ یہ مختصر وقفہ دراصل جسم کو ایک نرم منتقلی فراہم کرتا ہے، جس سے وہ بغیر کسی دباؤ کے خود کو نئے ماحول کے مطابق ڈھال لیتا ہے۔
پانی کا استعمال بھی اس پوری کیفیت میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ گرمی جسم سے نمی کھینچ لیتی ہے، اور جب جسم پہلے ہی پانی کی کمی کا شکار ہو تو درجہ حرارت کی اچانک تبدیلی اس کے لیے مزید مشکل ہو جاتی ہے۔ اس لیے خود کو ہائیڈریٹ رکھنا نہ صرف گرمی سے بچاتا ہے بلکہ ٹھنڈک کو بھی محفوظ بناتا ہے۔
اے سی کا ماحول خود بھی ایک خاموش اثر رکھتا ہے۔ یہ فضا کو خشک بنا دیتا ہے، جس سے گلے میں جلن یا کھانسی جیسی علامات پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ اکثر بیماری نہیں بلکہ ماحول کی سختی کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح بہت کم درجہ حرارت رکھنا یا ٹھنڈی ہوا کو براہ راست جسم پر لینا بھی مسائل کو بڑھا سکتا ہے۔
اس تمام صورتِ حال میں ایک توازن کی ضرورت ہے۔ نہ تو گرمی سے مکمل فرار ممکن ہے اور نہ ہی ٹھنڈک سے مکمل وابستگی فائدہ مند ہے۔ اصل دانش اسی میں ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک نرم راستہ اختیار کیا جائے۔ چند لمحوں کا ٹھہراؤ، مناسب درجہ حرارت، اور احتیاطی تدابیر نہ صرف سکون دیتی ہیں بلکہ صحت کو بھی محفوظ رکھتی ہیں۔
جیسے جیسے موسم کی شدت بڑھ رہی ہے، ویسے ویسے یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں بڑی اہمیت اختیار کر رہی ہیں۔ کبھی کبھی فوری راحت کے بجائے تھوڑا سا صبر ہی اصل حفاظت ثابت ہوتا ہے۔