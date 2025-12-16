سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور وٹو انتقال کر گئے

ان کا انتقال 95 سال کی عمر میں ہوا ہے
شوکت علی
شائع 16 دسمبر 2025 03:40pm
پاکستان

پنجاب سے سابق وزیر اعلیٰ میاں منظور احمد وٹو انتقال کر گئے ہیں۔ ان کا انتقال 95 سال کی عمر میں ہوا ہے۔

ذرائع کے مطابق میاں منظور احمد وٹو کافی عرصے سے علیل تھے۔

میاں منظور وٹو پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تھے۔ منظور وٹو 3 مرتبہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہیں۔

اس کے علاوہ میاں منظور وٹو اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی رہ چکے ہیں۔

میاں منظور وٹو کا تعلق پنجاب کے شہر حویلی لکھا سے تھا۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ منظور وٹو کی نمازِ جنازہ کل وساوے والا میں ادا کی جائے گی۔

Died

former chief minister of punjab

mian manzoor watoo

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین