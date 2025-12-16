سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں منظور وٹو انتقال کر گئے
ان کا انتقال 95 سال کی عمر میں ہوا ہے
پنجاب سے سابق وزیر اعلیٰ میاں منظور احمد وٹو انتقال کر گئے ہیں۔ ان کا انتقال 95 سال کی عمر میں ہوا ہے۔
ذرائع کے مطابق میاں منظور احمد وٹو کافی عرصے سے علیل تھے۔
میاں منظور وٹو پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تھے۔ منظور وٹو 3 مرتبہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہیں۔
اس کے علاوہ میاں منظور وٹو اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی رہ چکے ہیں۔
میاں منظور وٹو کا تعلق پنجاب کے شہر حویلی لکھا سے تھا۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ منظور وٹو کی نمازِ جنازہ کل وساوے والا میں ادا کی جائے گی۔
Died
former chief minister of punjab
mian manzoor watoo
مزید خبریں
سقوطِ ڈھاکا: پاکستان کی 54 فیصد آبادی کو جدا ہوئے 54 برس بیت گئے
اڈیالہ جیل: عمران خان کی بہنوں نے ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر دھرنا دے دیا
پاکستان کے ہاتھوں تباہ شدہ بھارت کے 4 رافیل طیاروں کے نمبر سامنے آگئے
پاکستان کے روس سے تیل کی تلاش پر معاہدے کے لیے مذاکرات جاری ہیں: وزیر خزانہ
سانحہ آرمی پبلک اسکول، والدین کا غم 11 سال بعد بھی تازہ
اصلی یا اے آئی؟ عمران خان کی مزید تصاویر وائرل
مقبول ترین