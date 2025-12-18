کراچی: تاجروں کے لیے خوف کی علامت صمد کاٹھیاواڑی کا رائٹ ہینڈ گرفتار

صمد کاٹھیاواڑی کے بھائی کو شہر میں بھتہ خوری نیٹ ورک چلانے پر گرفتار کیا گیا ہے
ثاقب عالم
اپ ڈیٹ 18 دسمبر 2025 03:31pm
جرائم

کراچی کے تاجروں کے لیے خوف کی علامت صمد کاٹھیاواڑی کا رائٹ ہینڈ اس کا بھائی قانون کی گرفت میں آگیا ہے۔

ذرائع کے مطابق شپر قائد میں اسپیشل انویسٹی گیشن یونٹ (ایس آئی یو) نے ملزم کو تین ساتھیوں سمیت کراچی کے علاقے ایف بی ایریا سے گرفتار کیا ہے۔

صمدکاٹھیاواڑی کے بھائی کو شہر میں بھتہ خوری نیٹ ورک چلانے پر گرفتار کیا گیا ہے۔

پولیس کے مطابق شاہد ولدعمر بھتےکے لیے کال اور رقم وصولی میں ملوث تھا۔

پولیس نے مزید بتایا کہ گرفتار کے بعد ملزم شاہد سے موبائل فون اور سم کارڈ برآمد ہوئے ہیں۔

