لاہور میں فائرنگ سے خاتون اور دو بچے قتل، ملزم نے خود کشی کر لی
لاہور کے علاقے مزنگ میں ایک فلیٹ کے اندر فائرنگ کے افسوسناک واقعے میں خاتون سمیت دو بچے جاں بحق جبکہ دو بچے زخمی ہو گئے، پولیس کے مطابق ملزم نے واردات کے بعد خودکشی کرلی۔
لاہور کے علاقے مزنگ میں واقع ایک رہائشی فلیٹ میں فائرنگ کے نتیجے میں خاتون سمیت دو بچے جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے واقعے میں دو بچے زخمی بھی ہوئے ہیں جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا۔
پولیس کا کہنا ہے کہ جاں بحق خاتون کی شناخت عائشہ کے نام سے ہوئی ہے جبکہ جاں بحق بچوں میں 14 سالہ مصفیرا اور 12 سالہ منیب شامل ہیں۔ زخمی بچوں کو طبی امداد کے لیے قریبی اسپتال منتقل کیا گیا ہے جہاں ان کا علاج جاری ہے۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق فائرنگ کے بعد ملزم نے خودکشی کرلی۔ پولیس نے ملزم کی شناخت شاہد جٹ کے نام سے کی ہے۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی نفری موقع پر پہنچ گئی اور شواہد اکٹھے کرنے کا عمل جاری ہے، جبکہ مزید تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں۔