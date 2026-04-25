کوہاٹ: فائرنگ سے کمسن بچہ اور خاتون سمیت 5 افراد جاں بحق
کوہاٹ کی تحصیل لاچی کے مضافاتی علاقے شاہی بانڈہ میں فریقین کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں کمسن بچے اور خاتون سمیت پانچ افراد جاں بحق ہو گئے۔
واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا، جبکہ مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت لاشوں اور زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کیا۔
پولیس کے مطابق فائرنگ کے واقعے کی وجوہات معلوم کی جا رہی ہیں اور علاقے میں صورتحال کو قابو میں رکھنے کے لیے اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔
پولیس کا کہنا ہے مزید تفتیش جاری ہے، جبکہ زخمیوں کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔