اسلام آباد میں گھریلو جھگڑے پر خاتون سمیت 4 افراد قتل

تھانہ نون کے علاقے میں افسوسناک واقعہ، پولیس نے تحقیقات شروع کر دیں
fahad-bashir فہد بشیر
شائع 25 اپريل 2026 12:56pm
جرائم

اسلام آباد کے علاقے تھانہ نون میں گھریلو جھگڑے کے دوران فائرنگ کا افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں خاتون سمیت چار افراد جاں بحق ہو گئے۔

پولیس کے مطابق واقعے کے بعد مقتولین کی لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ ابتدائی معلومات کے مطابق واقعہ گھریلو تنازع کا نتیجہ ہے۔

پولیس نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں اور مختلف پہلوؤں سے شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں تاکہ اصل محرکات کا تعین کیا جا سکے۔

