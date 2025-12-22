کراچی کی اہم شاہراہوں پر رکشوں کے داخلے پر پابندی
کراچی کی 25 اہم شاہراہوں پر رکشوں کے داخلے پر پابندی میں 2 ماہ کی توسیع کردی گئی، کمشنر کراچی نے اہم شاہراہوں پر 2 اور 4 سیٹر رکشوں کے داخلے پر پابندی میں توسیع کا نوٹیفیکشن بھی جاری کردیا جب کہ خلاف ورزی کی صورت میں علاقہ ایس ایچ او پر مقدمہ درج ہوگا۔
کراچی میں ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے کمشنر کراچی نے شہر کی 25 اہم شاہراہوں پر 2 اور 4 سیٹر رکشوں کے داخلے پر عائد پابندی میں مزید 2 ماہ کی توسیع کر دی ہے، جس کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔
نوٹیفکیشن کے مطابق کمشنر کراچی نے ٹریفک پولیس کی سفارش پر شہر کی اہم شاہراہوں پر رکشوں کی آمدورفت محدود رکھنے کے فیصلے میں توسیع کرتے ہوئے سیکشن 144 کے تحت پابندی نافذ کر دی ہے۔
حکام کے مطابق یہ اقدام کراچی میں ٹریفک کی روانی کو بہتر بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔
نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ شاہراہ فیصل سے آئی آئی چندریگر روڈ تک رکشوں کی مکمل ممانعت فوری طور پر نافذ العمل ہوگی جب کہ خلاف ورزی کی صورت میں متعلقہ ایس ایچ اوز کو سیکشن 188 کے تحت مقدمات درج کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
کراچی کی 26 اہم شاہراہوں پر رکشوں کے داخلے پر پابندی عائد
پابندی کے دائرہ کار میں شامل شاہراہوں میں شاہراہ فیصل، آئی آئی چندریگر روڈ، شاہراہِ قائدین، شیر شاہ سوری روڈ اور شہید ملت روڈ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ عبداللہ ہارون روڈ سے 2 تلوار تک، شاہراہ فردوسی، اسٹیڈیم روڈ، سر شاہ سلیمان روڈ اور راشد منہاس روڈ بھی پابندی میں شامل ہیں۔
نوٹیفکیشن کے مطابق ماڑی پور روڈ، شاہراہِ پاکستان، حب روڈ، قائد آباد سے لانڈھی 89، یونیورسٹی روڈ، کورنگی روڈ قیوم آباد سے کورنگی کراسنگ تک بھی رکشوں کے داخلے پر پابندی عائد رہے گی۔
اس کے علاوہ اورنگی روڈ، سپر ہائی وے سے ملیر ہالٹ، سرجانی ٹاؤن سے سہراب گوٹھ تک بھی پابندی برقرار رہے گی۔