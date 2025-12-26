کوئٹہ کی پانچ اہم شاہراہوں پر نئی تعمیرات پر مکمل پابندی عائد

نوٹیفکیشن جاری، متعلقہ اداروں کو عملدرآمد کی ہدایت، کمشنر کوئٹہ
شائع 26 دسمبر 2025 11:57am
کوئٹہ کی5اہم شاہراہوں پر نئی تعمیرات پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ کمشنر کوئٹہ نے نوٹی فکیشن جاری کر دیا۔

کمشنر کوئٹہ ڈویژن کی جانب سے باضابطہ نوٹیفکیشن جاری کردیا گیا ہے، جس کے مطابق شہر کی 5 اہم سڑکوں پر کسی بھی قسم کی نئی تعمیر کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

نوٹیفکیشن کے مطابق ایئرپورٹ روڈ، سبزل روڈ، سریاب روڈ، لنک بادینی روڈ اور لنک شاہوانی روڈ پر نئی تعمیرات فوری طور پر روک دی گئی ہیں اور یہ پابندی تاحکمِ ثانی برقرار رہے گی۔

اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ شہری ٹریفک کے دباؤ اور مستقبل کی منصوبہ بندی کو مدِنظر رکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ تمام متعلقہ اداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فیصلے پر مکمل عملدرآمد یقینی بنائیں۔

شہری منصوبہ بندی کمیٹی کے مطابق نئی سڑکوں کے اطراف تعمیرات کی روک تھام سے ٹریفک کے بہاؤ اور شہری سہولیات بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔

