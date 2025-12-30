کلاسک ویڈیو گیمز ذہنی تناؤ کم کرنے میں مؤثر ہیں: تحقیق
سال کے اختتام پر ذہنی تھکن، دباؤ اور جذباتی بوجھ کا احساس بہت سے لوگوں کے لیے معمول بن چکا ہے، خصوصاً نوجوان طبقہ اس کیفیت کو زیادہ شدت سے محسوس کرتا ہے۔ امتحانات، مسلسل آن لائن رہنا، مستقبل کی فکر اور سماجی دباؤ مل کر ایک ایسی تھکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں جسے ماہرین برن آؤٹ کہتے ہیں۔ اب ایک نئی تحقیق نے اس مسئلے کے حل کے لیے ایک غیر متوقع مگر دلچسپ پہلو کی نشاندہی کی ہے وہ ہے کلاسک ویڈیو گیمز۔
برطانیہ کے امپیریل کالج لندن اور جاپان کی کیوشو سانگیو یونیورسٹی کے محققین نے اپنی مشترکہ تحقیق میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ مخصوص ویڈیو گیمز ذہنی صحت پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں۔ تحقیق کے نتائج کے مطابق نِنٹینڈو کی مشہور گیمز جیسے سپر ماریو برادرز اور یوشی سیریز نہ صرف تفریح فراہم کرتی ہیں بلکہ ذہنی سکون اور خوشی میں بھی اضافہ کرتی ہیں۔
ریسرچ کے سربراہ اور امپیریل کالج لندن کے پروفیسر اینڈریاس آئزنگرچ کے مطابق برن آؤٹ سے نمٹنے کے لیے صرف روایتی طریقے، جیسے آرام یا ذہنی مشقیں، ہی کافی نہیں ہوتیں۔ بعض اوقات زندگی کی چھوٹی اور سادہ خوشیوں سے دوبارہ جڑنا بھی انسان کو جذباتی طور پر مضبوط بنا سکتا ہے۔ ان کے نزدیک یہ کلاسک گیمز اسی قسم کی خوشی کا ذریعہ ہیں۔
تحقیق کے پہلے مرحلے میں 41 یونیورسٹی طلبہ کے تفصیلی انٹرویوز کیے گئے۔ طلبہ نے بتایا کہ ماریو اور یوشی جیسی گیمز کھیلتے ہوئے انہیں ایک خاص قسم کی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ان کے مطابق یہ گیمز ذہن کو وقتی طور پر روزمرہ کی ذمہ داریوں سے آزاد کر دیتی ہیں اور انسان خود کو بچپن کی بے فکری میں واپس جاتا ہوا محسوس کرتا ہے۔
کئی طلبہ نے اس تجربے کو ”مینٹل ویکیشن“ یا ذہن کو تازگیدینے والا وقفہ قرار دیا۔ ایک طالب علم کے مطابق یوشی گیم کھیلتے ہوئے اسے یوں لگا جیسے وقت پیچھے کی طرف لوٹ گیا ہو اور زندگی نئے سرے سے شروع ہو رہی ہو۔ ایک اور شریکِ تحقیق نے بتایا کہ سپر ماریو نے اسے یہ احساس دلایا کہ زندگی کی اصل خوبصورتی چھوٹے چھوٹے خوشگوار لمحوں میں پوشیدہ ہے۔
تحقیق کے دوسرے مرحلے میں 336 طلبہ پر مشتمل ایک سروے کیا گیا، جس نے ابتدائی نتائج کی تصدیق کر دی۔ وہ طلبہ جو ان گیمز کے دوران زیادہ خوشی اور تجسس محسوس کرتے تھے، ان میں زندگی سے اطمینان کا احساس زیادہ اور برن آؤٹ کا خطرہ نمایاں طور پر کم پایا گیا۔
ماہرین کے مطابق ان گیمز کا اثر محض تفریح تک محدود نہیں۔ ان کے خوش رنگ مناظر، سادہ مگر پرمسرت موسیقی اور بغیر دباؤ کے کھیلنے کا انداز دماغ کو تھکانے کے بجائے تازگی بخشتا ہے۔ یہ عمل ایسے ہے جیسے کسی مصروف دن کے بعد انسان کسی سرسبز پارک میں چہل قدمی کر لے۔ ان گیمز کی فضا خوداعتمادی کو بحال کرتی ہے اور بے بسی کے احساس کو کم کرتی ہے، جو اکثر ذہنی تھکن کی بنیاد بنتا ہے۔
یہ تحقیق بتاتی ہے کہ جدید زندگی کے دباؤ میں بعض اوقات پیچھے مڑ کر بچپن کی سادہ خوشیوں کو یاد کرنا بھی ذہنی صحت کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ شاید خوشی کا راستہ ہمیشہ پیچیدہ علاج میں نہیں بلکہ کبھی کبھی ایک پرانی ویڈیو گیم میں بھی چھپا ہوتا ہے۔