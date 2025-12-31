نیا سال : رات 12 بجے 12 انگور کیوں کھائے جاتے ہیں؟
جب نئے سال کے آغاز پر گھڑی کی سوئی رات کے بارہ بجاتی ہے، تو لاکھوں لوگ آتش بازی کے بجائے انگور کھانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ مانا جاتا ہے کہ یہ سادہ سی روایت آنے والے سال میں خوش قسمتی، محبت اور خوشحالی لاتی ہے۔
دنیا بھر میں نئے سال کی تقریبات اپنے منفرد طریقوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ کچھ لوگ خوش قسمتی کے رنگ پہنتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، یا نئے عہدوپیماں کرتے ہیں، لیکن اسپین اور لاطینی امریکہ کے کچھ ممالک میں ایک دلچسپ روایت سب کی توجہ حاصل کر رہی ہے، نئے سال کی آدھی رات 12 انگور کھانے کی رسم۔
اس سال یہ روایت انسٹاگرام پر وائرل ہو گئی ہے، جہاں لوگ اپنی ریلز، جوکس اور کاؤنٹ ڈاؤن ویڈیوز شیئر کر رہے ہیں۔ کچھ صارفین آخری لمحے پر انگور خریدنے کے طریقے بھی پوچھ رہے ہیں اور آن لائن اسٹورز پر انگور تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔
اس رسم کے مطابق آدھی رات میں گھڑی کی ہر گھنٹی پر ایک انگور کھایا جاتا ہے۔ یہ 12 انگور آنے والے سال کے 12 مہینوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ہر انگور کو اس مہینے کے لیے خوش قسمتی اور خوشحالی لانے والا مانا جاتا ہے۔
اگر آپ 12 انگور آخری گھنٹی سے پہلے کھا لیں، تو کہا جاتا ہے کہ نیا سال خوشیوں بھرا اور کامیاب ہوگا۔
یہ روایت اسپین میں 1800 یا 1900 کی دہائی میں شروع ہوئی۔ اس کے دو مشہور سبب بتائے جاتے ہیں:
ایک سال اسپین کے کسانوں کے پاس انگور کی زیادہ پیداوار تھی، تو انہوں نے اسے فروخت بڑھانے کے لیے آدھی رات کھانے کا مشورہ دیا۔
دوسرا سبب یہ تھا کہ یہ رسم امیر اسپینی لوگوں کا مذاق اڑانے کے لیے شروع ہوئی، جو نیا سال انگور اور شیمپین کے ساتھ مناتے تھے۔
وقت کے ساتھ یہ روایت عوام میں مقبول ہوئی اور پورے ملک میں نیا سال منانے کی رسم بن گئی۔
اس روایت کے مطابق جنوری سے دسمبر تک ہر انگور ایک مہینے کی نمائندگی کرتا ہے۔
میٹھا انگور: خوشی اور آسانیاں
کھٹا انگور: چیلنجز اور سبق
بڑا انگور: خوشحالی
چھوٹا انگور: سادگی
یہ رسم خوف کے بجائے عکاسی اور امید کی نشانی ہے، یہ بتاتی ہے کہ زندگی میں اچھے اور مشکل لمحے دونوں آتے ہیں۔
آج بھی سپین میں لوگ اکثر ٹی وی پر میڈرڈ کے Puerta del Sol کی گھڑی کے ساتھ یہ رسم مناتے ہیں۔ دوست اور خاندان انگور ہاتھ میں پکڑ کر کاؤنٹ ڈاؤن کے لیے تیار ہوتے ہیں۔
یہ روایت میکسیکو، ارجنٹینا، پیرو، چلی اور امریکہ کے ہسپانوی کمیونٹی والے علاقوں میں بھی اپنائی جاتی ہے۔
آدھی رات کو 12 انگور کھانا صرف ایک دلچسپ رسم نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر نیا سال 12 مہینوں کے لیے 12 نئے مواقع لاتا ہے، امید، خواب اور نئے آغاز کے لیے۔