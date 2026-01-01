کنٹرول لائن پر موجود پاک فوج کے جوانوں کا نئے سال پر قوم کے نام پیغام
لائن آف کنٹرول کےاگلے محاذوں پر تعینات پاک فوج کے جوانوں کی جانب سے نئے سال کی آمد پر قوم کے نام جرأتمندانہ پیغام جاری کردیا گیا۔
کنٹرول لائن کے اگلے محاذوں پر تعینات پاک فوج کے جوانوں نے نئے سال کے آغاز پر قوم کو پیغام دیا ہے کہ شدید سردی اور برفانی موسم کے باوجود وہ وطن کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار اور پُرعزم ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سرحدوں پر فوج کی موجودگی قوم کے اطمینان اور تحفظ کی ضمانت ہے۔
کنٹرول لائن کے مختلف سیکٹرز پر تعینات پاک فوج کے جوانوں نے نئے سال کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ برفانی ہوائیں، سخت سردی اور مشکل حالات ان کے حوصلے کم نہیں کر سکتے۔
ان کے مطابق وہ اپنے گھروں اور اہل خانہ سے دور رہ کر بھی سب سے پہلے وطن کی حفاظت کو ترجیح دیتے ہیں۔
جوانوں نے کہا کہ سرحدوں پر پاک فوج کی موجودگی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ کسی بھی دشمن کو پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ پوری قوم کے ساتھ مل کر وہ ہر طرح کے چیلنج کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
پیغام میں کہا گیا کہ افواجِ پاکستان کے تمام جوان اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں جرات مندی اور مکمل ذمہ داری کے ساتھ انجام دے رہے ہیں، اور ملک کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔