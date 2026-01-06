اسرائیلی فوج کا لبنان میں حزب اللہ اور حماس کے فوجی انفراسٹرکچر پر حملہ
اسرائیلی فوج نے لبنان کے قصبے عنان پر ایک بار پھر حملہ کردیا ہے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق مشرقی لبنان کی وادیِ بیکا میں واقع حمارا اور عین الطینہ کے دیہاتوں میں حزب اللہ اور حماس کے مبینہ فوجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔
اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ کارروائی سے قبل چار دیہات کے مکینوں کو علاقہ خالی کرنے کی وارننگ جاری کی گئی تھی۔
خبررساں ادارے رائٹرز نے رات گئے ہونے والے ان حملوں کی فوٹیج جاری کی ہے، جس میں دھماکوں کے دوران زمین کو ہلتے اور فضا میں دھویں کے گھنے بادل اٹھتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔
تاحال حماس یا حزب اللہ کی جانب سے ان حملوں پر کوئی باضابطہ ردِعمل سامنے نہیں آیا۔
دوسری جانب لبنانی حکام کی جانب سے بھی نقصانات کی تفصیلات فوری طور پر جاری نہیں کی گئیں۔
علاقائی صورتحال کے پیش نظر سرحدی علاقوں میں کشیدگی برقرار ہے، جبکہ شہری آبادی کو ممکنہ خطرات کے باعث تشویش لاحق ہے۔