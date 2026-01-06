بولیویا: ایندھن پرسبسڈی کے خلاف ملک گیر احتجاج

بولیویا میں ایندھن پر سبسڈی کے خاتمے کے خلاف ملک گیر مظاہرے جاری ہیں۔ خواتین اور دیگر مظاہرین ”بولیویا برائے فروخت نہیں“ مارچ میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ احتجاج ڈیزل اور پٹرول کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف کیا جا رہا ہے۔ مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں، جلاؤ گھیراؤ اور پتھراؤ کے مناظر دیکھنے میں آئے۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال بھی کیا۔

