سعودی عرب کے صحرا میں ڈاکار ریلی کے مناظر

شائع 09 جنوری 2026 08:09pm
سعودی عرب کے شہر ریاض کے صحرا میں ڈاکارریلی 2026 جاری ہے، جس میں سعودیہ کے علاوہ قطر، جنوبی افریقا، امریکا، اسپین اور دیگر ممالک کے کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ چھٹے مرحلے میں قطر کے ناصر ال عطیہ نے کارز کی کیٹیگری میں فتح حاصل کی، جب کہ موٹرسائیکل کیٹیگری میں ڈینیئل سینڈرز نے ابتدائی پوزیشن برقرار رکھی۔ ریلی میں وسیع پیمانے پر شرکت سعودی عرب کے موٹر سپورٹس کے لیے ایک عالمی مرکز بننے کی عکاسی کرتی ہے۔

