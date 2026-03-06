Pentagon $1000B Budget Approved | Trump Requests $500B More | Bernie Sanders Criticizes - Aaj News

Pentagon $1000B Budget Approved | Trump Requests $500B More | Bernie Sanders Criticizes - Aaj News
Published 06 Mar, 2026 03:35pm
ویڈیوز
Pentagon $1000B Budget Approved | Trump Requests $500B More | Bernie Sanders Criticizes - Aaj News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین