Iran President Pezeshkian | No Missile Strikes on Neighbors | Diplomacy Call - Aaj Pakistan News

Iran President Pezeshkian | No Missile Strikes on Neighbors | Diplomacy Call - Aaj Pakistan News
Published 07 Mar, 2026 04:05pm
ویڈیوز - آج پاکستان
Iran President Pezeshkian | No Missile Strikes on Neighbors | Diplomacy Call - Aaj Pakistan News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین