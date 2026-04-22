ایران پابندیوں کو غیر مؤثر بنانے اور دباؤ کا مقابلہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے: عباس عراقچی
ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے امریکا کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی ناکا بندی کو جنگی اقدام اور جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ انھوں نے کہا کہ کمرشل جہاز پر حملہ کر کے عملے کو یرغمال بنایا گیا، یہ حرکت سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ’ایکس‘ پر جاری بیان میں آبنائے ہرمز کے گرد جاری امریکی بحری ناکا بندی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایرانی بندرگاہوں کا محاصرہ جنگی اقدام کے مترادف ہے اور یہ براہِ راست سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔
عباس عراقچی کے مطابق تجارتی جہاز پر حملہ کرنا اور اس کے عملے کو یرغمال بنانا ایک سنگین اور ناقابل قبول عمل ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایران دباؤ اور بدمعاشی کا مقابلہ کرنا جانتا ہے اور اپنی قومی خودمختاری کا دفاع کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ ان کے مطابق ایران پابندیوں کے اثرات کو کم کرنے اور اپنے مفادات کے تحفظ کی صلاحیت رکھتا ہے۔
عباس عراقچی نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ دنیا اس صورتِ حال پر نظر رکھے ہوئے ہے اور بین الاقوامی قانون اور انصاف کو ہر صورت غالب آنا چاہیے۔
خیال رہے کہ گذشتہ دنوں امریکی نیوی نے خلیج عمان میں ایرانی پرچم تلے رجسٹرڈ ایک بڑے تجارتی جہاز ’ایم وی توسکا‘ پر حملہ کر کے اسے اپنے قبضے میں لیا تھا، امریکی سینٹرل کمانڈ (سینٹ کام) نے اس کارروائی کی ویڈیو بھی جاری کی تھی جس میں امریکی میرینز نے جہاز پر چڑھ کر اس کا کنٹرول حاصل کیا، اب یہ جہاز مکمل طور پر امریکا کی تحویل میں ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حملے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا تھا کہ امریکی نیوی نے ایرانی جہاز پر گائیڈڈ میزائل فائر کیا جس سے جہاز کے انجن روم میں سوراخ ہو گیا۔
صدر ٹرمپ کے مطابق توسکا نامی اس جہاز نے امریکی ناکا بندی توڑنے کی کوشش کی تھی، اسی لیے اسے نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ اس وقت یہ جہاز امریکی نیوی کے قبضے میں ہے۔
ایرانی فوج نے اس کارروائی کو بحری قزاقی اور سیز فائر معاہدے کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا، ایرانی جوائنٹ ملٹری کمانڈ کا کہنا تھا کہ یہ ایک تجارتی جہاز تھا جو چین سے ایران آ رہا تھا، امریکا نے اس کا نیوی گیشن سسٹم ناکارہ بنا کر اس پر قبضہ کیا ہے۔ ایران کی مسلح افواج جلد ہی اس بحری قزاقی کا بھرپور جواب دیں گی۔
منگل کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سی این بی سی کو انٹرویو میں بتایا کہ ’ہم نے کل ایک جہاز پکڑا جس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو اچھی نہیں تھیں، شاید چین کا تحفہ تھیں۔ میں نہیں جانتا، لیکن مجھے حیرت ہوئی، کیونکہ میرے صدر شی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور میرا خیال تھا کہ ہمارے درمیان ایک اتفاق موجود ہے لیکن جنگ میں ایسا ہوتا ہے۔
امریکی سینٹرل کمانڈ نے بھی منگل کو دعویٰ کیا کہ ایران کی بندرگاہوں میں داخل ہونے یا وہاں سے نکلنے کی کوشش کرنے والے 28 بحری جہازوں کو ناکا بندی کے آغاز سے اب تک واپس مڑنے یا اپنی بندرگاہوں کی طرف لوٹنے پر مجبور کیا گیا ہے۔
تاہم، ایران نے امریکی دعوؤں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس کے بعض بحری جہاز آبنائے ہرمز سے گزرنے میں کامیاب رہے ہیں، جسے تہران نے امریکی ناکا بندی کی ناکامی قرار دیا۔