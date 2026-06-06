سعودی عرب میں جائیداد کی ملکیت: غیر ملکی کمپنیوں کے لیے اہم شرائط کا اعلان
سعودی عرب نے مملکت میں جائیداد خریدنے کی خواہش رکھنے والی غیر ملکی کمپنیوں کے لیے نئی شرائط اور ضوابط متعارف کرا دیے۔ وزارتِ سرمایہ کاری کی جانب سے جاری کردہ ”سرمایہ کاری گائیڈ 2026“ میں پہلی بار غیر ملکی کمپنیوں کی پراپرٹی ملکیت کے لیے رجسٹریشن اور قانونی تقاضوں کو تفصیل سے شامل کیا گیا ہے۔
سعودی وزارتِ سرمایہ کاری کے مطابق وہ غیر ملکی کمپنیاں جو مملکت میں کوئی معاشی سرگرمی انجام دیے بغیر جائیداد کی ملکیت حاصل کرنا چاہتی ہیں، انہیں اپنے ملک کا کمرشل رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جمع کرانا ہوگا۔
سرٹیفکیٹ کا مستند ترجمہ کسی منظور شدہ ادارے سے کرانا اور سعودی سفارت خانے سے اس کی تصدیق کرانا بھی لازمی ہوگا۔ اسی طرح کمپنی کے آئین اور دیگر قانونی دستاویزات کا عربی ترجمہ اور سفارتی تصدیق بھی درکار ہوگی۔
وزارت کے مطابق درخواست گزار کمپنیوں کو اپنے مجاز نمائندے کی تقرری سے متعلق دستاویزات بھی جمع کرانی ہوں گی، جن کا ترجمہ اور سعودی سفارت خانے سے تصدیق شدہ ہونا ضروری ہے۔
نئے ضوابط کے تحت کمپنیوں کو رجسٹریشن کے تمام مراحل مکمل کرنے کے لیے ایک حقیقی فرد کو پاور آف اٹارنی کے ذریعے مجاز نمائندہ مقرر کرنا ہوگا۔
سعودی اخبار ’سعودی گزٹ ‘ کے مطابق وزارت نے مزید کہا کہ اگر کمپنی یا اس کے نمائندے کے پاس سعودی قوانین کے مطابق تسلیم شدہ شناختی دستاویز موجود نہیں ہے تو انہیں بیرونِ ملک سعودی سفارتی مشنز کے ذریعے ڈیجیٹل شناخت حاصل کرنا ہوگی۔
سالانہ رجسٹریشن کی تجدید کے لیے یہ شرط بھی رکھی گئی ہے کہ وزارتِ سرمایہ کاری میں رجسٹریشن کے بعد کمپنی کے شیئر ہولڈرز یا انتظامی ڈھانچے میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہو۔
وزارت کے مطابق یہ سروس فوری طور پر اس کے آن لائن پورٹل کے ذریعے دستیاب ہے۔
سرمایہ کاری گائیڈ 2026 میں ”غیر سعودی کمپنیوں کی جائیداد کی ملکیت کے مقصد سے رجسٹریشن“ کے عنوان سے ایک الگ باب شامل کیا گیا ہے، جو مملکت میں غیر ملکی رئیل اسٹیٹ سرمایہ کاری کو مزید منظم بنانے اور نئے سرمایہ کاری قانون سے ہم آہنگ کرنے کی کوششوں کا حصہ ہے۔
اس باب میں جائیداد کے حصول کے لیے رجسٹریشن کے مراحل، مجاز نمائندوں کی تقرری، جائیداد کے انتظام اور فروخت سے متعلق ذمہ داریاں، بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے طریقہ کار اور متعلقہ اداروں کے ساتھ معلومات کی تازہ کاری کے اصولوں کی تفصیلات فراہم کی گئی ہیں۔
وزارتِ سرمایہ کاری کا کہنا ہے کہ 2026 کے ایڈیشن میں یہ سب سے اہم تبدیلیوں میں سے ایک ہے، کیونکہ اس سے قبل غیر ملکی کمپنیوں کی جانب سے جائیداد کی ملکیت کے معاملے کو اس قدر تفصیل اور خودمختار انداز میں بیان نہیں کیا گیا تھا۔