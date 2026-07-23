پاکستان کا ورلڈ کپ سے قبل دورہ انگلینڈ، پانچ ون ڈے میچز کی سیریز کا شیڈول جاری
پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم اگلے سال پانچ ون ڈے انٹرنیشنل میچز کی سیریز کھیلنے کے لیے انگلینڈ کا دورہ کرے گی۔
یہ ون ڈے سیریز 15 مئی سے 26 مئی 2027 کے درمیان کھیلی جائے گی، جس کا پہلا میچ ہفتہ 15 مئی کو ساؤتھمپٹن کے میدان پر منعقد ہوگا۔ سیریز کا دوسرا ون ڈے 19 مئی کو مانچسٹر میں کھیلا جائے گا، جبکہ تیسرے میچ کی میزبانی 21 مئی کو لیڈز کا میدان کرے گا۔
چوتھا اور پانچواں ون ڈے میچ بالترتیب 23 مئی کو چیسٹر لی اسٹریٹ اور 26 مئی کو کارڈف میں شیڈول کیا گیا ہے۔
پاکستان کرکٹ ٹیم اس وقت دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے ویسٹ انڈیز کے دورے پر موجود ہے، جبکہ وہ اگلے ماہ تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے بھی انگلینڈ کا سفر کرے گی جو 19 اگست سے 13 ستمبر کے درمیان کھیلی جائے گی۔
مئی 2027 میں ہونے والی یہ پانچ میچوں کی ون ڈے سیریز دونوں ٹیموں کے لیے آئی سی سی مینز کرکٹ ورلڈ کپ 2027 کی تیاریوں کے حوالے سے انتہائی اہم سمجھی جا رہی ہے۔
عالمی کپ کا یہ ٹورنامنٹ 4 اکتوبر سے 21 نومبر تک جنوبی افریقہ، زمبابوے اور نمیبیا میں منعقد ہوگا۔
آئی سی سی کی موجودہ ون ڈے ٹیم رینکنگ میں پاکستانی ٹیم اس وقت پانچویں نمبر پر ہے جبکہ انگلینڈ کی ٹیم ساتویں پوزیشن پر براجمان ہے۔
اس سے قبل پاکستان نے آخری بار 2021 میں ون ڈے سیریز کے لیے انگلینڈ کا دورہ کیا تھا۔ اس تین میچوں کی سیریز میں بابر اعظم سب سے زیادہ رنز بنانے والے بلے باز رہے تھے، جنہوں نے تین میچوں میں کل 177 رنز بنائے تھے جن میں تیسرے ون ڈے میں ان کی 158 رنز کی شاندار اننگز بھی شامل تھی۔