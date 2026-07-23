ارجنٹائن کی فٹبال ورلڈ کپ مہم اور 30 کروڑ ڈالر کی منی لانڈرنگ، معاملہ کیا ہے؟
فیفا ورلڈ کپ 2026 کے اختتام پر ارجنٹائن کی قومی فٹبال ٹیم جب امریکا سے خصوصی پرواز کے ذریعے بیونس آئرس روانہ ہونے والی تھی، عین اسی وقت ایک غیر معمولی پیش رفت سامنے آئی۔ امریکی وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف بی آئی) کے اہلکاروں نے ارجنٹائن فٹبال ایسوسی ایشن کے صدر کلاڈیو چیکی تاپیا سے روانگی سے قبل پوچھ گچھ کی، جس کے باعث ایئرپورٹ پر کچھ دیر کے لیے غیر یقینی صورتِ حال پیدا ہوگئی۔
میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ ایف بی آئی نے کلاڈیو تاپیا سے مبینہ منی لانڈرنگ کے ایک کیس کے سلسلے میں سوالات کیے، جس میں اسپانسرشپ سے حاصل ہونے والے کروڑوں ڈالر کے فنڈز کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ بعض اطلاعات میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ تاپیا کا موبائل فون تحویل میں لیا گیا، جبکہ کچھ رپورٹس میں ان کی حراست کی بات بھی سامنے آئی۔
تاہم ارجنٹائن فٹبال ایسوسی ایشن نے ان دعوؤں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ نہ تو کلاڈیو تاپیا اور نہ ہی تنظیم کے خزانچی پابلو توویگینو کو کسی امریکی عدالت نے بیان دینے کا حکم دیا ہے اور نہ ہی انہیں حراست میں لیا گیا۔
اے ایف اے کے مطابق امریکی حکام نے صرف ایک تیسرے فریق کو گرینڈ جیوری کے سامنے پیش ہونے کے لیے طلب کیا ہے، جو ممکنہ طور پر تنظیم کے بعض عہدیداروں سے متعلق معلومات فراہم کر سکتا ہے۔
مقامی خبر رساں ادارے انفوبائے کے مطابق امریکی حکام ارجنٹائن فٹبال ایسوسی ایشن سے منسلک 30 کروڑ ڈالر سے زائد مالیت کے تجارتی معاہدوں کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ یہ تحقیقات منی لانڈرنگ کے ایک بڑے کیس کے سلسلے میں کی جا رہی ہیں، جس کے تحت گزشتہ برس دسمبر میں ارجنٹائن میں بھی چھاپہ مار کارروائیاں کی گئی تھیں۔
ایئرپورٹ پر موجود ایک عینی شاہد کے مطابق، جب ارجنٹائن کی ٹیم روانگی کے لیے بس میں موجود تھی تو امریکی وفاقی اہلکاروں نے کلاڈیو تاپیا پابلو توویگینو سے تقریباً 30 منٹ تک پوچھ گچھ کی۔ اس کے بعد ٹیم نے اپنی سفری کارروائیاں جاری رکھیں۔
رپورٹس کے مطابق امریکی تحقیقاتی ادارے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا ارجنٹائن فٹبال ایسوسی ایشن سے منسلک رقوم امریکی بینکوں کے ذریعے اس انداز میں منتقل کی گئیں جن سے منی لانڈرنگ یا مالی فراڈ کا شبہ پیدا ہوتا ہو۔ بتایا گیا ہے کہ بینک ریکارڈز میں لاکھوں ڈالر مختلف امریکی مالیاتی اداروں کے ذریعے منتقل ہونے کے شواہد ملے ہیں اور بعض رقوم کو اگلی منتقلی سے پہلے صرف چند روز کے لیے مختلف اکاؤنٹس میں رکھا گیا۔
اب تک امریکی حکام کی جانب سے اس معاملے پر کوئی حتمی الزام یا فیصلہ سامنے نہیں آیا، جبکہ ارجنٹائن فٹبال ایسوسی ایشن مسلسل اس مؤقف پر قائم ہے کہ اس کے اعلیٰ عہدیداروں کو امریکی عدالتوں نے طلب نہیں کیا اور نہ ہی انہیں اس تحقیقات کا براہِ راست ہدف بنایا گیا ہے۔ تحقیقات جاری ہیں اور آئندہ دنوں میں مزید تفصیلات سامنے آنے کا امکان ہے۔