کاکروچ جنتا پارٹی کے احتجاج کے لیے نئی دہلی میں سخت سیکیورٹی
ڈیجیٹل یوتھ موومنٹ کاکروچ جنتا پارٹی (سی جے پی) کے بانی ابھیجیت دیپکے کی بھارت آمد اور مجوزہ احتجاج کے پیشِ نظر دہلی پولیس نے شہر بھر میں خصوصاً جنتر منتر کے اطراف سکیورٹی انتہائی سخت کر دی ہے۔
بھارتی پولیس حکام کے مطابق مرکزی دہلی اور جنتر منتر کے گرد ایک ہزار سے زائد پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں جو اہم مقامات کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں۔
احتجاجی مقام تک پہنچنے والے تمام مرکزی راستوں پر کئی سطحوں پر بھاری بیریکیڈز نصب کیے گئے ہیں تاکہ مظاہرین کے داخلے کو منظم اور کنٹرول کیا جا سکے۔
سینئر پولیس افسران مقام کا مسلسل جائزہ لے رہے ہیں جبکہ ممکنہ ہجوم کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی بھی حقیقی وقت میں نگرانی کی جا رہی ہے۔
دہلی پولیس نے سیکیورٹی اقدامات کے تحت ڈرون یونٹس بھی تعینات کر رکھے ہیں جو نئی دہلی میں ہجوم کی تعداد، طلبہ کے اجتماعات اور نقل و حرکت کے انداز کی لمحہ بہ لمحہ نگرانی کر رہے ہیں۔
ریکارڈ کی جانے والی فوٹیج کے ذریعے ممکنہ شرپسند عناصر یا غیر مجاز اچانک جمع ہونے والے گروہوں کی نشاندہی کی جائے گی تاکہ سیکیورٹی فورسز ضرورت پڑنے پر فوری ردعمل دے سکیں، خصوصاً ایسی صورت میں جب ہجوم مقررہ حدود سے تجاوز کرے۔
دوسری جانب کاکروچ جنتا پارٹی کے عہدیداروں نے احتجاج میں شرکت کے لیے آنے والے تمام طلبہ حامیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ مکمل طور پر پرامن رہیں، کسی بھی قسم کے تصادم سے گریز کریں، قومی پرچم (ترنگا) اپنے ساتھ رکھیں اور ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکاروں کو پھول پیش کریں۔
سی جے پی کا احتجاج کس لیے؟
کاکروچ جنتا پارٹی کے بانی ابھیجیت دیپکے کی قیادت میں جنتر منتر پر ایک بڑے احتجاج کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ احتجاج کا بنیادی مطالبہ مرکزی وزیرِ تعلیم دھرمیندر پردھان کا استعفا ہے۔
پارٹی کے مطابق ملک کے بڑے قومی امتحانات، جن میں نیت-یو جی، سی بی ایس ای، سی یو ای ٹی اور ایس ایس سی جی ڈی شامل ہیں، میں مبینہ بے ضابطگیوں، پرچہ لیک ہونے کے واقعات اور نظامی ناکامیوں پر طلبہ میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، جس کے خلاف یہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔
اس سے قبل ابھیجیت دیپکے کو جنتر منتر میں پرامن احتجاج کی باضابطہ اجازت حاصل کرنے کے لیے پارلیمنٹ اسٹریٹ پولیس اسٹیشن جانا تھا۔
پارٹی کی جانب سے مظاہرین اور طلبہ حامیوں کو ہدایت دی گئی تھی کہ وہ صبح 9 بجے سے پارلیمنٹ اسٹریٹ پولیس اسٹیشن پر جمع ہوں۔
تاہم کاکروچ جنتا پارٹی کے انسٹاگرام ہینڈل پر جاری ایک حالیہ بیان میں اعلان کیا گیا کہ احتجاج کے انعقاد کے لیے درکار تمام اجازت نامے حاصل کر لیے گئے ہیں۔
اس کے بعد عوام اور حامیوں کو پارلیمنٹ اسٹریٹ پولیس اسٹیشن آنے کی ضرورت نہیں رہی اور انہیں براہِ راست جنتر منتر پہنچنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔