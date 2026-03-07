May 9 GHQ Case Verdict | Umar Ayub Shibli Faraz Sentenced | Pakistan Court Decision - Aaj News

May 9 GHQ Case Verdict | Umar Ayub Shibli Faraz Sentenced | Pakistan Court Decision - Aaj News
Published 07 Mar, 2026 04:10pm
ویڈیوز
May 9 GHQ Case Verdict | Umar Ayub Shibli Faraz Sentenced | Pakistan Court Decision - Aaj News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین