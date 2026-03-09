Pakistan Army | Afghan Taliban & Al-Khawarij Hideouts Destroyed | Successful Operations - Aaj News

Pakistan Army | Afghan Taliban & Al-Khawarij Hideouts Destroyed | Successful Operations - Aaj News
Published 09 Mar, 2026 12:40pm
ویڈیوز
Pakistan Army | Afghan Taliban & Al-Khawarij Hideouts Destroyed | Successful Operations - Aaj News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین