Mojtaba Khamenei New Supreme Leader | Iran Missle Hit Israel | Iran Israel War | 5PM Headlines
Balochistan Closes Schools Until March 23, Exams Will Proceed as Scheduled - Breaking News
Shahbaz Sharif Announces Extra Austerity Measures Across Government | Fuel Crisis After the Iran War
Mojtaba Khamenei New Supreme Leader | Iran US-Israel War News | Middle East Tension | 7PM Headlines
Mojtaba Khamenei New Supreme Leader | China To OFFICIALLY ENTER Iran War? | 6PM Aaj News Headlines
National Assembly Protest Over Petrol Price Increase | Opposition Demonstration - Aaj Pakistan News
PM Shehbaz Sharif Chairs Austerity Meeting | Economic Stability Plan Finalized - Aaj Pakistan News
