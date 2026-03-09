Shahbaz Sharif Announces Extra Austerity Measures Across Government | Fuel Crisis After the Iran War

Shahbaz Sharif Announces Extra Austerity Measures Across Government | Fuel Crisis After the Iran War
Published 09 Mar, 2026 07:40pm
ویڈیوز
Shahbaz Sharif Announces Extra Austerity Measures Across Government | Fuel Crisis After the Iran War
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین