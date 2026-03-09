Mojtaba Khamenei Appointed New Supreme Leader | Iran Security Concerns | Middle East - Spot Light

Mojtaba Khamenei Appointed New Supreme Leader | Iran Security Concerns | Middle East - Spot Light
Published 09 Mar, 2026 10:15pm
ویڈیوز - کرنٹ افیئرز
Mojtaba Khamenei Appointed New Supreme Leader | Iran Security Concerns | Middle East - Spot Light
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین