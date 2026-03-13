US Military Plane Downed | Claim Targets USS Abraham Lincoln | 6 Personnel Affected - 12PM Headlines
US Military Plane Downed | Claim Targets USS Abraham Lincoln | 6 Personnel Affected - 12PM Headlines
مزید خبریں
Al-Aqsa Mosque Closed to Muslims | Friday Prayers Restricted in Jerusalem - Aaj Pakistan News
Iran Strikes | US Aircraft Down in Iraq | USS Abraham Lincoln & Israel Attacked - Aaj Pakistan News
Separatist Uprising in India | Manipur Hostage Crisis | Hindu Extremism Concerns - Aaj Pakistan News
Taliban Policies Condemned | Women’s Rights Violations in Afghanistan | UN Security Council
Pakpattan Police Encounter | Suspect Neutralized by Associates | Manhunt Underway -Aaj Pakistan News
Hafizabad Police Encounter | Suspect Neutralized, Two Escape | Criminal Record - Aaj Pakistan News
مقبول ترین