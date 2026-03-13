Nehal Hashmi Sworn in as Sindh Governor | Governor House Karachi Ceremony - Aaj Pakistan News

Nehal Hashmi Sworn in as Sindh Governor | Governor House Karachi Ceremony - Aaj Pakistan News
Published 13 Mar, 2026 03:40pm
ویڈیوز - آج پاکستان
Nehal Hashmi Sworn in as Sindh Governor | Governor House Karachi Ceremony - Aaj Pakistan News
مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین