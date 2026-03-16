Global Markets Tumble Amid Middle East Tensions, Major Indices See Losses - Aaj Pakistan News

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Published 16 Mar, 2026 02:00pm
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